La 15e journée de la Ligue 1 tunisienne propose des confrontations cruciales ce dimanche 12 janvier. Avec des enjeux différents, les équipes cherchent à marquer des points pour améliorer leur position dans le classement.

Programme des matchs :

Olympique Béja vs CA Bizertin (14h00)

L’Olympique Béja, actuellement 8ᵉ avec 18 points, affronte un CA Bizertin en grande difficulté, avant-dernier avec seulement 8 points. Ce duel représente une opportunité pour Béja de grimper au classement.

Jeunesse Omrane vs ES Zarzis (14h00)

La Jeunesse Omrane, 10ᵉ avec 15 points, accueille l’ES Zarzis, solide 4ᵉ avec 28 points. Ce match s’annonce compliqué pour les locaux face à une équipe en quête de podium.

EGS Gafsa vs US Ben Guerdane (14h00)

Dernier du classement avec seulement 6 points, EGS Gafsa cherche une réaction face à l’US Ben Guerdane, 12ᵉ avec 13 points. Ce duel entre mal classés sera déterminant pour la lutte pour le maintien.

Classement avant la 15e journée

Stade Tunisien : 33 points

Club Africain : 32 points

US Monastir : 30 points

ES Zarzis : 28 points

Espérance Sportive de Tunis : 26 points

Étoile Sportive du Sahel : 22 points

ES Métlaoui : 21 points

Olympique Béja : 18 points

CS Sfaxien : 17 points

Jeunesse Omrane : 15 points

AS Gabès : 14 points

US Ben Guerdane : 13 points

AS Soliman : 12 points

CA Bizertin : 8 points

US Tataouine : 7 points

EGS Gafsa : 6 points

Une journée sous tension pour les mal classés

Les équipes du bas du tableau, comme l’EGS Gafsa, le CA Bizertin et l’US Ben Guerdane, n’ont plus le droit à l’erreur dans leur lutte pour le maintien. À l’inverse, des formations comme l’ES Zarzis et l’Olympique Béja espèrent se rapprocher du haut du tableau. Les résultats de cette journée pourraient bien redessiner le bas et le milieu du classement.