Le classement de la Série A à mi-saison révèle un championnat animé, marqué par la domination de Naples et la lutte intense pour les places européennes, tandis que plusieurs clubs bataillent pour éviter la relégation.

Naples, maître du jeu

Avec 44 points en 19 matchs, Naples survole la Série A. Les Napolitains s’appuient sur une défense solide (seulement 12 buts encaissés) et une attaque efficace pour enregistrer 14 victoires. Malgré deux nuls et trois défaites, l’équipe de Rudi Garcia confirme son statut de prétendant sérieux au Scudetto.

Atalanta et Inter Milan dans la course

Atalanta suit avec 41 points en 18 matchs. L’équipe bergamasque brille par son attaque, la meilleure du championnat avec 43 buts, tout en maintenant une certaine régularité. Inter Milan, troisième avec 40 points en 17 matchs, se distingue par une différence de buts impressionnante (+30) et affiche seulement une défaite au compteur.

Lazio Rome et Juventus : ambitions européennes

En quatrième position, la Lazio Rome totalise 36 points, mais ses six défaites révèlent une certaine irrégularité. De son côté, la Juventus Turin demeure invaincue (7 victoires et 11 nuls) et pointe à la cinquième place avec 32 points, ex aequo avec la Fiorentina, qui impressionne par sa solidité défensive et sa capacité à marquer (31 buts).

Milieu de tableau : un peloton dense

Bologne (28 points) et l’AC Milan (27 points) occupent des positions intermédiaires et nourrissent des espoirs européens, tandis que l’Udinese, l’AS Rome, et le Torino naviguent dans une zone moins confortable. Ces équipes peinent à maintenir une constance qui leur permettrait de viser plus haut.

Bas de tableau : la bataille pour le maintien

Empoli, Genoa, Parme, et Como, tous autour de 19 à 20 points, restent en danger. Hellas Verona, malgré ses six victoires, souffre d’une différence de buts catastrophique (-18). Cagliari et Lecce, avec 17 points, sont dans une situation critique, tout comme Venezia (14 points) et Monza, lanterne rouge avec seulement 10 points. La relégation semble de plus en plus inéluctable pour ces derniers.

Perspectives pour la seconde moitié de saison

La deuxième partie de la saison promet des affrontements passionnants, avec une lutte intense en tête pour le Scudetto et des batailles cruciales pour les places européennes et le maintien. Naples reste favori, mais Atalanta et Inter Milan restent en embuscade, prêts à profiter du moindre faux pas. En bas de tableau, chaque point comptera pour échapper à la relégation.