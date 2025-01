La Ligue 1 tunisienne dévoile un classement à la mi-saison où la lutte pour le titre reste très disputée, tandis que le bas du tableau montre des écarts alarmants.

Le peloton de tête : une bataille acharnée

L’US Monastir et le Stade Tunisien se partagent la première place avec 30 points chacun. Les Monastiriens, toujours invaincus (8 victoires et 6 nuls), s’appuient sur une défense de fer, n’ayant concédé que 5 buts. Le Stade Tunisien, lui, affiche une efficacité offensive et une solidité remarquables, avec 9 victoires en 14 matchs.

Juste derrière, le Club Africain se maintient à un point des leaders, fort de la meilleure attaque du championnat (22 buts) et d’une seule défaite. L’ES Zarzis suit de près avec 28 points, démontrant une constance impressionnante. L’Espérance Sportive de Tunis, malgré un match en retard, reste en embuscade avec 26 points, ce qui en fait un sérieux prétendant.

Une compétition équilibrée en milieu de tableau

L’Étoile Sportive du Sahel, avec 22 points, navigue dans une zone intermédiaire, parfois à la peine face aux cadors du championnat. Derrière, l’ES Métlaoui et l’Olympique de Béja sont à égalité avec 18 points, affichant un bilan équilibré mais manquant de constance pour viser plus haut.

Le CS Sfaxien, 9e avec 17 points, semble à la peine cette saison, malgré quelques éclairs offensifs. En revanche, la Jeunesse Sportive Omrane et l’AS Gabès, respectivement 10e et 11e, peinent à décoller avec 15 et 14 points, victimes d’un manque d’efficacité.

Le bas du tableau : des dynamiques inquiétantes

L’US Ben Guerdane (12e, 13 points) et l’AS Soliman (13e, 12 points) peinent à s’extraire de la zone rouge, affichant des défenses poreuses. Le CA Bizertin, en 14e position, ne compte qu’une seule victoire et totalise 8 points. Plus inquiétant encore, l’US Tataouine et l’EGS Gafsa ferment la marche avec respectivement 7 et 6 points. Ces équipes affichent des différences de buts catastrophiques (-20 et -16), soulignant leurs difficultés criantes en attaque et en défense.

Perspectives : un suspense à deux vitesses

La lutte pour le titre promet une fin de saison haletante, tandis que la bataille pour le maintien s’annonce âpre et sans répit. Le second acte du championnat sera déterminant pour redistribuer les cartes dans un classement où les écarts se creusent de manière alarmante.