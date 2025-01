Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé vendredi que les universités et la Direction générale des études technologiques organisent des concours de réorientation universitaire dans les différentes licences et filières de l’enseignement supérieur (session de mars 2025) en faveur des étudiants ayant obtenu un diplôme du baccalauréat ou son équivalent au cours des années 2023 ou 2024, conformément aux procédures figurant dans la circulaire n° 5 de 2019 en date du 25 janvier 2019 relative à l’organisation des concours de réorientation universitaire.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné dans un communiqué, que les universités et la Direction générale des études technologiques publieront sur leur site Web un communiqué sur les concours de réorientation qui se dérouleront du 24 mars au 5 avril 2025, précisant que ce communiqué mentionnera les filières concernées par les concours et les filières nécessitant des épreuves unifiées, le calendrier des épreuves, le nombre de places disponibles, les dates limites d’inscription et les documents requis.

Selon le même communiqué, l’étudiant peut se porter candidat à un ou plusieurs concours ouverts dans une ou plusieurs universités ou Instituts Supérieurs d’Etudes Technologiques (ISET), conformément au calendrier des examens.

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que l’université de Tunis El Manar organisera, pour cette session, un concours unifié dans les filières de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie.

À noter que le formulaire de candidature doit être rempli par l’étudiant et envoyé avec les documents requis, dans les délais fixés par l’université ou à la Direction générale des études technologiques, alors que le formulaire de candidature pour le concours unifié des filières de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie doit être rempli exclusivement sur le site web de l’Université Tunis Manar.

Les candidats doivent se référer au guide d’orientation universitaire en ligne du baccalauréat tunisien et au guide d’orientation spécifique du baccalauréat français 2024, en vue de s’assurer de la conformité du baccalauréat obtenu avec la filière requise.

Les frais de participation sont fixés à 50 dinars pour chaque filière ou ensemble de filières nécessitant des épreuves unifiées. Ces frais seront versés dans le compte courant de chaque université ou de la Direction générale des études technologiques.