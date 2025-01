Exposition Upcycl’Art : Plus de 40 artistes tunisiens célèbrent l’innovation durable

Un vernissage de la deuxième édition d’Upcycl’Art et Design, une exposition unique célébrant l’upcycling créatif se tiendra, vendredi, au Startup Village, à El Menzah 1, à Tunis.

Organisée à l’initiative de Startup Village, en partenariat avec l’Alliance Tunisienne des Designers (ATD), cette édition sera ouverte au public jusqu’au 3 février 2025, selon un communiqué du Startup Village.

A travers cette exposition, des artistes tunisiens talentueux transforment des meubles, des sculptures, des vêtements et d’autres objets en créations extraordinaires. L’objectif étant de valoriser les pratiques durables et innovantes. Suite à un appel à candidatures lancé en juillet dernier, 105 artistes ont soumis leurs projets, et plus de 40 talents exceptionnels ont été sélectionnés pour participer à cette deuxième édition.

En préparation, les artistes ont bénéficié de trois formations spécialisées : perfectionnement des techniques de shooting et de présence en ligne, création d’un modèle économique pour rentabiliser leur passion, et stratégies pour accroître leur visibilité numérique.

Les œuvres présentées lors de cette exposition seront également disponibles à la vente grâce à la plateforme Iley’com, qui offre une opportunité aux artistes de toucher un public international.

Cette initiative permet de soutenir directement la créativité locale tout en offrant aux amateurs d’art la possibilité de faire rayonner des œuvres tunisiennes à travers le monde.