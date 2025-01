Les « gelures », ou vasospasmes, surviennent lorsque le sang ne circule pas en quantité nécessaire dans les extrémités du corps et que le patient ressent des douleurs et des lésions cutanées au niveau des mains, des jambes, des oreilles ou du nez.

Selon Farhat Chalabi, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine de Monastir et Chef du Service de Médecine Interne à l’Hôpital régional de Gafsa, il existe deux types de gelures, le premier est lié à une exposition sévère au froid, et le second est lié à des causes pathologiques. Ces gelures sont plus fréquentes chez les femmes, surtout dans les régions froides.

Le Chef de Service a expliqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la localisation du vasospasme passe par trois stades. Il est blanc au premier stade et passe au bleu au deuxième stade, puis à la rougeur et au retour à la couleur normale au dernier stade. Selon la même source, les complications peuvent provoquer des lésions tissulaires ou des ulcères cutanés.

D’ailleurs, les gelures surviennent lorsque le corps est exposé à des températures très basses et peuvent être associées à des causes pathologiques telles que les maladies artérielles, les maladies auto-immunes ou les maladies cutanées comme la sclérodermie (aussi connue sous le nom de sclérose systémique) ou le Lupus érythémateux.

Les engelures causées par une exposition au froid extrême peuvent être traitées en portant des vêtements appropriés, en allumant les appareils de chauffage, en mangeant des repas sains et en veillant à boire de l’eau et des liquides, tandis que les symptômes du vasospasme doivent être examinés par un médecin s’ils persistent au-delà de la période de froid, selon Docteur Farhat Chalabi.