Les courts de terre battue du Tennis Club de Hammamet abriteront, du 14 au 19 janvier courant, le 11e tournoi international IFT Juniors (U18) ”Hammamet Trophy”, avec la participation de joueurs représentant 33 pays, dont la Tunisie.

“Près de 120 joueurs répartis de manière égale entre filles et garçons et classés parmi les 200 premiers au niveau mondial seront présents à cette compétition internationale”, a déclaré le président du Tennis Club de Hammamet, Mtir Khedhira, à l’agence TAP, ajoutant que les matches de qualification démarrent le 12 janvier, alors que ceux du tableau principal débuteront le 14 du même mois.

Parmi les 33 joueurs engagés, sept Tunisiens sont déjà inscrits au tableau des qualifications avec la possibilité de voir d’autres joueurs tunisiens bénéficier d’une Wild Card, d’autant plus que le tournoi sera marqué par la participation de 15 joueurs et joueuses espagnols.

Khedhira a indiqué que ce tournoi comportera des compétitions en simple et en double, filles et garçons, relevant que le “Hammamet Trophy” est inscrit dans le calendrier de la Fédération Internationale de Tennis pour l’année 2025, ce qui en fait, a-t-il dit, un événement sportif important qui permettra aux joueurs d’améliorer leurs classements et de se mesurer à des adversaires de plus haut niveau.