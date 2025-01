« Jusqu’au fin août 2024, les formations militaires opérant dans les régions déclarées zones d’opérations militaires ont réussi à désamorcer à titre proactif plus 491 mines artisanales, a annoncé le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, lors de la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) de mardi consacrée à l’examen du projet de loi modifiant le décret-loi n°20-2022 relatif à l’institution “Fidaa”.

Répondant aux interrogations des députés sur les efforts déployés par le département de la défense en matière de déminage, Shili a indiqué que les formations militaires procèdent, jour et nuit, au ratissage des pistes et des zones suspectes à travers la mobilisation des unités spécialisées dans le déminage.

Il a souligné que l’armée s’emploie à sensibiliser et à alerter les résidents et les visiteurs des régions jouxtant ces zones en dressant des panneaux d’interdiction aux périmètres et aux points d’accès de ces zones et en veillant à une sensibilisation périodique auprès des autorités régionales et des médias.

Et le ministre d’ajouter que son département supervise un établissement public à caractère administratif spécialisé dénommé “Centre d’excellence en déminage”, créé par le décret n° 233 de 2018, lequel est dirigé par des experts et des spécialistes disposant d’une solide expérience et d’une bonne réputation régionale dans ce domaine.

Le ministre a tenu à souligner que les structures relevant du ministère de la Défense n’hésitent pas à intervenir en cas d’explosion de mines et de pertes humaines, faisant état à ce propos de plans spéciaux prévus à cet effet.

Au rang des mesures à prendre, a-t-il cité, la fourniture des premiers soins, le transport de la victime vers l’établissement de santé le plus proche, s’il échet, la sécurisation de son transport aérien via des avions militaires vers la capitale pour recevoir les soins nécessaires à l’hôpital militaire ou vers Sfax prochainement.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre des obligations qui incombent à l’institution militaire en matière de préservation des vies humaines et de sauvetage légal, a fait savoir le ministre de la défense

A noter que la séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi n° 79 de 2024, relatif à la révision et au parachèvement du décret-loi n° 20 du 9 avril 2022 relatif à la ” Fondation Fidaa” a été levée à 19h30 et reprendra ses travaux, demain, à 10h00.