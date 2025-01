Les 1/32 de finale du tournoi d’Adélaïde ont offert du spectacle, avec des victoires nettes et des duels serrés. Ons Jabeur a livré une performance convaincante face à Danielle Collins, remportant le match en deux sets (7-6, 6-2). La Tunisienne a affiché une grande maîtrise et confirme sa position parmi les favorites.

Belinda Bencic a progressé dans le tournoi suite à l’abandon d’Anna Kalinskaya alors que le score était de 6-2, 1-0 en sa faveur.

Plusieurs rencontres ont nécessité trois sets pour départager les joueuses. Alycia Krueger a remporté une victoire difficile face à Marta Kostiuk (4-6, 6-2, 6-2). Liudmila Samsonova a également dû batailler pour venir à bout de Marie Bouzkova (1-6, 6-4, 6-1).

Daria Shnaider a gagné un match en trois sets très contrasté face à Katerina Siniakova (6-3, 0-6, 6-0). Jelena Ostapenko a elle aussi eu besoin de trois manches pour vaincre Magdalena Frech (4-6, 6-1, 6-1).

Maria Sakkari et Madison Keys ont quant à elles remporté des victoires plus directes en deux sets. Sakkari a battu Linda Noskova (6-3, 6-3) et Keys a dominé Beatriz Haddad Maia (6-2, 6-1).

