La demi-finale aller de Carabao Cup entre Arsenal et Newcastle sera donné ce mardi 7 janvier 2025 à 21 heures à Emirates Stadium, le match retour est programmé pour le 5 février à St. James’ Park.

Sur les cinq derniers matchs, Newcastle et Arsenal comptent chacun deux victoires, et un match qui s’est soldé par un nul (0-0 en janvier 2023). Ce bilan témoigne de la compétitivité entre les deux clubs, avec des résultats souvent décisifs dans le contexte de la course au classement.

2 novembre 2024 : Newcastle s’impose 1-0 à domicile lors de la 10e journée, confirmant sa solidité à St James’ Park.

24 février 2024 : Arsenal prend sa revanche avec une victoire éclatante 4-1 à domicile, mettant en lumière son potentiel offensif.

4 novembre 2023 : Newcastle surprend Arsenal avec une victoire 1-0 à domicile, un score récurrent dans leurs affrontements récents.

7 mai 2023 : Arsenal s'impose 2-0 en déplacement, soulignant son efficacité en fin de saison.

3 janvier 2023 : Les deux équipes se neutralisent dans un match intense mais sans but à l'Emirates Stadium.

Ces rencontres illustrent des styles de jeu contrastés : la discipline tactique de Newcastle, sous la direction d’Eddie Howe, face à la créativité offensive d’Arsenal, guidée par Mikel Arteta. Ce face-à-face offre à chaque fois des enjeux stratégiques et des performances déterminantes dans la course à l’Europe.

Où regarder le match