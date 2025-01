A l’hémicycle, les réactions des députés ont mis en lumière, mardi, un important clivage entre opposants et ‎favorables à l’amendement du décret-loi sur la fondation “Fidaa”.

Lors de la discussion en plénière dudit décret-loi, les députés ont exprimé leur “étonnement” face à ce qu’ils ont qualifié de ” discrimination” entre les martyrs, dénonçant l’octroi plus d’assistance aux militaires et sécuritaires au détriment des civils”.

Dans ce contexte, le député Ali Zaghdoud a rappelé l’engagement des citoyens aux côtés des forces militaires et sécuritaires dans la bataille de Ben Guerdane en mars 2016 et leur combat pour protéger la ville malgré les risques à encourir, soulignant que la réussite de l’épopée de Ben Guerdane résulte de l”appui des civils aux forces armées.

De son côté, le député originaire de la région de Kasserine Hatem Labaoui s’est interrogé sur le destin des blessés par les mines, appelant à trouver des solutions pratiques pour les réintégrer dans la vie professionnelle et sociale

Labaoui a aussi appelé à une prise en charge équitable entre les familles des martyrs et blessés, affirmant que “les conditions difficiles ne font pas la différence entre le civil et le sécuritaire”.

Les députés ont entamé mardi l’examen, en plénière, du projet de loi amendant et complétant le décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à la Fondation “Fidaa” pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés.