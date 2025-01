Après sa récente participation dans la sélection officielle de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage, “Who Do I Belong To”, premier long métrage de Meryam Joobeur, fera sa sortie officielle, le mercredi 15 janvier 2025, dans toutes les salles de la République.

Ecrit et réalisé par la cinéaste tunisienne basée à Montréal, au Canada, ce film de fiction est une coproduction de 2023 entre la Tunisie, le Canada et la France où il est sorti depuis le mercredi 1er janvier 2025.

En prévision de la sortie officielle, plusieurs projections-débats sont programmées en présence de l’équipe du film et ce à partir du mercredi 08 janvier, à Cinemad’art (19h30).

Les autres projections auront lieu, successivement le jeudi 09 janvier à l’Agora la Marsa (19h), le vendredi 10 janvier à l’Institut français de Tunisie (18h) et le samedi 11 janvier à Pathé Tunis City (19h30).

« La Source (titre en français) ou « Mé el Aïn » (titre en arabe) débarque dans les salles tunisiennes au terme d’une tournée de plusieurs mois, démarrée, en février dernier, dans les plus grands festivals de cinéma occidentaux et arabes où il a été sélectionné en compétition officielle. Ce film dont la première mondiale avait eu lieu à la Berlinale en février dernier, était dans la course au Tanit d’Or des 35èmes JCC, tenues du 14 au 21 décembre 2024.

Son avant-première nationale a eu lieu, le 16 décembre, au Théâtre de l’Opéra de Tunis, en présence de la réalisatrice et de l’équipe artistique. « Je suis très contente de présenter le film en Tunisie qui constitue une expérience a déclaré Joobeur, avant la projection, un moment qu’elle dit avoir attendu des années ».

“La Source” est la version longue de son court métrage “Brotherhood” nominé aux Oscars 2020, sélectionné dans plus de 150 festivals et ayant remporté 75 prix internationaux. La thématique du film est dans la même approche de ses courts-métrages qui abordent des histoires uniques de personnages dans des contextes socio-politiques souvent difficiles: Gods, Weeds and Revolutions (2012), Born in the Maelstrom (2017) et Brotherhood (2018).

Le casting est composé de Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Rayen Mechergui, Adam Bessa, Chaker Mechergui et Dea Liane.

Ce drame (120’) est l’histoire de « Aïcha » (Salha Nasraoui) et son mari « Brahim » (Mohamed Hassine Grayaa), éleveurs d’ovins vivant avec leur fils junior, Adam (Rayen Mechergui), écolier, dans une ferme au milieu de la nature. Il relate l’histoire d’une famille ayant deux fils partis à la guerre après s’être enfuis pour rejoindre les groupes de Daech à Raqqa, en Syrie. L’un d’eux, « Mehdi » (Malek Mechergui), est revenu traumatisé à jamais après avoir perdu son frère « Amine » (Chaker Mechergui).

Ce premier long métrage de Joobeur offre un voyage unique dans l’univers onirique de la jeune réalisatrice diplômée de l’École de cinéma Mel Hoppenheim de Montréal, qui nous dévoile une fiction au style narratif unique. Son directeur de photographie, le Canadien Vincent Gonneville avec lequel elle a collaboré dans ses premiers films, est derrière la force de l’image dans ce drame paradoxalement dominé par les paysages pittoresques.

Dans ce film, sous-titré en français, le vécu d’une famille tunisienne dans une zone montagneuse, dévastée par l’ampleur de la radicalisation des jeunes, au lendemain de la révolution, sont explorés à travers une vision à la fois poétique, abstraite et profonde qui suscite les émotions les plus contradictoires.

Les cinéphiles auront rendez-vous avec une fiction dans laquelle Maryem Joobeur adopte une écriture cinématographique traduisant sa vision de cinéaste ayant le sens du détail.