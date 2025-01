La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax annonce l’organisation d’une mission d’affaires les 15 et 16 janvier courant, à l’occasion de la 21ème édition de la foire « Marca Bologne » qui se tient à Bologne, en Italie, dans le centre d’exposition “BolognaFiere”.

L’éventail des expositions comprend une variété de produits : aliments frais et conservés, produits biologiques, boissons, produits de santé et d’hygiène, articles ménagers et de loisirs, nourriture pour animaux et bien plus encore. En outre, la foire sert de vitrine aux dernières tendances et développements dans l’industrie alimentaire et des boissons.

C’est le seul événement italien dédié spécifiquement au commerce de gros et au secteur des marques privées. Le nom “Marca” est au cœur de la foire et symbolise l’importance des marques commerciales, selon la CCIS.

Un point fort de la foire est le “Prix International Private Label Selection (IPLS)”, qui récompense les nouveaux produits exceptionnels, les idées innovantes et les projets dans le domaine des marques privées. Également important est le secteur spécial “Marca Tech”, dédié aux dernières innovations en matière d’emballage, de logistique et de services.

Tout chef d’entreprise qui souhaite explorer de nouvelles opportunités d’affaires et bénéficier des rencontres BtoB personnalisées peut participer à cette mission en remplissant le formulaire de participation

Inscrivez vous : httpss://tinyurl.com/35we6ncc

En vue de développer les relations tuniso-italiennes et de renforcer la complémentarité et le partenariat économique avec l’Italie