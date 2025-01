La salinisation des sols posent des défis importants à la productivité agricole et à la durabilité de l’environnement en particulier dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord y compris en Tunisie, estime l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son rapport sur la situation des sols affectés par la salinisation dans le monde (Global status of salt-affectedsoils). La superficie totale des sols affectés par le sel dans cette région est de 2 303 461 km2.

D’après ce rapport, qui constitue la première grande évaluation de l’organisation des sols touchés par la salinisation depuis 50, la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, “connaît une interaction complexe de facteurs environnementaux qui contribuent à la salinisation des sols”. Il cite, à ce propos, des taux d’évaporation élevés, des précipitations limitées, des pratiques d’irrigation inappropriées et des compétences insuffisantes dans l’utilisation de l’eau saumâtre, traitée et de l’eau de robinet .

Le rapport affirme que dans le monde que “près de 1,4 milliard d’hectares de terres (un peu plus de 10 pour cent de la surface émergée totale au niveau mondial) sont déjà touchés par la salinisation et qu’en outre un milliard d’hectares de terres sont également menacés par la crise climatique et la mauvaise gestion humaine. “