Dans son récent rapport sur «Les banques nationales de développement en Afrique “, la Banque Africaine de Développement (BAD) a classé, à la 7ème position, la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), bras financier de l’Etat tunisien.

La BAD définit les BND comme des institutions financières contrôlées par l’Etat et chargées d’atteindre des objectifs socio-économiques.

Dans ce document qui donne un aperçu des mandats de ces structures, de leur capitalisation et de leurs défis, la BAD offre une analyse approfondie des performances des banques nationales de développement (BND) à travers le continent.

Ce classement, basé sur les actifs totaux à fin 2022, met en lumière le rôle crucial mais souvent sous-estimé de ces institutions dans le financement du développement.

En Tunisie, les BND occupent une place stratégique, bien que leur potentiel soit limité par des défis structurels et financiers. selon la BAD, les actifs totaux des 87 BND africains s’élèvent à 98,6 Mds de $, soit seulement 0,5 % des actifs globaux des BND dans le monde.

La Tunisie dispose de deux grandes BDN : la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL).

En 2022, la CDC, qui se classe à la 7ème position, affichait des actifs totaux de 3,41 milliards de dollars (Mds $), tandis que la CPSCL enregistrait 380 M$.

A l’échelle du continent, deux BND marocaines arrivent en tête. La Caisse de Dépôts et de Gestion (CDG) marocaine arrive en première place avec des actifs de 32,55 Mds $ en 2022. Elle est talonnée en 2ème place par le Crédit Agricole Marocain avec 13,678 Mds de $.

Le Maroc compte également dans le Top 10 des BND africaines une 3ème banque, le Fonds d’équipement Communal (FEC) classé 8ème avec 2,867 Mds de $.

Pour le reste du TOP 10, l’Afrique du Sud est présente grâce à l’Industrial Development Corporation (IDC) (3ème) et la Development Bank of Southern Africa (DBSA, 4ème)) qui figurent parmi les institutions les mieux dotées, avec respectivement 8,98 Mds de $ et 6,12 Mds de $ d’actifs.

Le Nigéria est classée 5ème avec la Bank of industry (5,303 MDS de $). L’Égypte arrive à la 6ème place avec L’Export Development Bank of Egypt (4,91 Mds de $ d’actifs).

La Zambie avec sa BND la Zambian Investment Holding est classée 9ème avec 2,962 Mds de $.

La Côte d’ivoire ferme le classement à la 10ème position avec La Banque d’Investissement Nationale de Côte d’Ivoire ( 2,613 Mds de $).

ABS