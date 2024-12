Le Boeing 737-800 de la compagnie Jeju Air s’est écrasé à l’aéroport international de Muan, en Corée du Sud, causant la mort de 179 des 181 personnes à bord. Seuls deux membres d’équipage ont survécu. L’accident s’est produit lors d’un atterrissage d’urgence, vraisemblablement à cause d’un dysfonctionnement du train d’atterrissage, potentiellement causé par une collision avec un oiseau.

Le ministère sud-coréen des Transports a lancé une inspection sur les 101 Boeing 737-800 en service dans le pays, dont 39 appartiennent à Jeju Air. L’enquête se concentre sur la maintenance de ces appareils, très utilisés par les compagnies low cost et donc soumis à une utilisation intensive. Des incidents similaires antérieurs, dont un récent impliquant le même modèle de Jeju Air, soulèvent des inquiétudes.

Les boîtes noires ont été récupérées et analysées à Séoul, avec la collaboration de Boeing, du NTSB américain et du fabricant des moteurs. L’enquête vise à déterminer l’existence de potentielles défaillances techniques. L’état du mur en béton de l’aéroport, touché lors de l’impact, est également examiné.

Les familles des victimes, appuyées par des collectifs, exigent une transparence totale. Un deuil national a été décrété. Cette catastrophe a un impact majeur sur l’industrie aérienne sud-coréenne et sur la réputation de Boeing. Une inspection de sécurité d’urgence a été ordonnée pour toutes les compagnies aériennes locales. Jeju Air nie toute négligence, malgré des accusations anonymes de dissimulation de problèmes techniques passés.

Le Boeing 737-800, populaire auprès des compagnies low cost, est de plus en plus critiqué pour des pannes récurrentes, avec des incidents similaires signalés ailleurs dans le monde. L’action de Jeju Air a chuté de 15% après l’accident. Cette tragédie, la plus meurtrière de l’histoire aérienne sud-coréenne, pourrait entraîner des changements importants dans les politiques de sécurité aérienne et la régulation des compagnies low cost.