La dette publique des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) devrait s’établir à 28% du produit intérieur brut (PIB) en 2024 et 2025, grâce à des plans de réformes budgétaires visant à améliorer l’efficacité des dépenses publiques et à stimuler la croissance dans les secteurs non pétroliers, a indiqué le Centre des Statistiques du CCG.

La dette publique des pays du CCG a doublé au cours de la dernière décennie, atteignant 628 milliards de dollars en 2023, contre 144 milliards de dollars en 2014, selon les données du Centre, relayées par des médias locaux. Le ratio de la dette au PIB a culminé à 40,3 % en 2020, avant de diminuer progressivement pour atteindre 29,8 % en 2023.

Par ailleurs, les finances publiques ont affiché un déficit notable entre 2014 et 2021, atteignant 158 milliards de dollars en 2015, avant de générer un excédent de 134 milliards de dollars en 2022, puis de 2 milliards de dollars en 2023.

En ce qui concerne les recettes publiques, elles ont considérablement augmenté entre 2021 et 2023, atteignant 641 milliards de dollars en 2023, dont 62 % provenant des revenus pétroliers. Parallèlement, les dépenses publiques ont atteint leur niveau le plus élevé à 639 milliards de dollars, avec une part de 85 % pour les dépenses courantes et 15 % pour les dépenses d’investissement.