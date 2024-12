Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, à tirer les leçons de la pandémie COVID-19, qui a coûté la vie à des millions de personnes et entraîné l’effondrement de l’économie mondiale, et demande instamment que des progrès soient accomplis sur la couverture sanitaire universelle.

“La COVID-19 a été un rappel à l’ordre pour le monde entier : des millions de vies ont été perdues, les économies se sont effondrées, les systèmes de santé ont été poussés à leurs limites et le quotidien a été bouleversé pour l’ensemble de l’humanité”, a rappelé le Secrétaire général de l’ONU dans son message vendredi à l’occasion de la Journée internationale de la préparation aux pandémies (27 décembre). “Le monde est terriblement mal préparé à la prochaine pandémie”, a déclaré Antonio Guterres, à l’occasion de la Journée désignée par l’Assemblée générale en décembre 2020, au moment où l’humanité traversait l’une des pires situations d’urgence sanitaire de l’histoire.

Le chef de l’ONU a déclaré que les épidémies de variole, de choléra, de poliomyélite et de maladie à virus de Marburg sont des “rappels alarmants” que les maladies infectieuses constituent toujours un réel danger pour tous les pays aujourd’hui.

“J’engage les pays à tirer les leçons des urgences sanitaires passées pour mieux se préparer aux prochaines”, a-t-il dit, appelant à “mettre en place des systèmes de santé publique et de soins de santé primaires résilients et tenir la promesse d’une couverture sanitaire universelle”.

M. Guterres a exhorté les gouvernements à investir avec audace dans la surveillance, la détection et la réponse aux pandémies.

Le Secrétaire général a également appelé à garantir un accès équitable aux ressources vitales telles que les vaccins, les traitements et les diagnostics.

“Plus que tout, il faut une solidarité mondiale”, a affirmé M. Guterres, appelant les pays à respecter l’accord historique sur les pandémies afin que le monde œuvre plus efficacement, de manière collective, à prévenir et à contenir les futures pandémies.

“Aujourd’hui, et chaque jour, engageons-nous à travailler ensemble pour un monde plus sûr et plus sain pour tous, partout”, a conclu le chef de l’ONU.