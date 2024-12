Ce dimanche 29 décembre, le temps en Tunisie sera marqué par un ciel passagèrement nuageux sur la majeure partie du territoire. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une intensification temporaire des nuages dans l’après-midi, plus particulièrement à l’est du gouvernorat de Médenine, avec un risque de quelques averses éparses.

Concernant les températures, un contraste est attendu entre les régions. Les sommets de l’ouest du pays connaîtront des maximales avoisinant les 10 degrés Celsius, tandis que le reste du territoire bénéficiera de températures plus douces, oscillant entre 13 et 17 degrés Celsius.

Le vent adoptera une direction variable selon les zones. Il soufflera du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur est au sud. Son intensité sera forte à relativement forte à proximité des côtes est, et plus modérée, voire faible, dans les autres régions.

Enfin, l’état de la mer sera globalement peu agité à agité.