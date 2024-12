Entre ambition et prudence, la Tunisie navigue dans un contexte où les défis réglementaires et stratégiques s’imposent, mais où des opportunités demeurent.

La Bourse de Tunis, autrefois pionnière, souffre aujourd’hui d’un retard réglementaire limitant son accès à des produits financiers innovants, comme le souligne Bilel Sahnoun. Pourtant, elle reste une plateforme centrale pour structurer des investissements diversifiés.

Sur un autre registre, Dr. Lobna Karoui appelle à bâtir une souveraineté technologique, notamment grâce au potentiel des startups locales de la Tech, qui nécessitent davantage d’investissements pour affirmer la place de la Tunisie dans l’intelligence artificielle.

À l’international, les Jeux Olympiques de Paris 2024 démontrent que le succès financier peut accompagner la réussite populaire : un exemple inspirant pour les grandes organisations.

Ces expériences diverses rappellent que les avancées économiques et technologiques passent par des choix stratégiques et audacieux.

Bourse

La réglementation de la bourse de Tunis, qui était avant-gardiste en 1994, ne l’est plus. Il y a eu bien quelques petites évolutions réglementaires mais nous restons toujours en retard par rapport à d’autres bourses parce que la réglementation en vigueur ne nous permet pas d’aller vers des produits financiers innovants et structurants. Bilel Shanoun – DG BVMT.

Souveraineté

Notre pays se doit de construire une souveraineté technologique en investissant dans des projets locaux de développement de l’IA, en développant l’expertise nationale en matière d’IA et en développant plus de synergies avec certains pays du Sud.

Dr. Lobna Karoui – AI Exponential Thinker, Stratégiste en Intelligence Artificielle pour des grands groupes internationaux

Projets bloqués

Le ministère de la Planification, en coordination avec d’autres ministères et structures, a décidé de ne présenter aucun projet pour un financement externe, tant qu’il n’est pas prêt et réalisable. Cette décision a été prise après avoir constaté que de nombreux projets financés par des bailleurs de fonds étrangers sont bloqués en raison du manque de préparation du projet et de l’absence de financement. Samir Abdelhafidh –

ministre de l’Economie et de la planification.

Investir

La bourse traduit le niveau de risque le plus important pour un investisseur. Il faut savoir qu’un placement sans risque rapporte peu. Pour un rendement élevé, il faut accepter de courir le risque. On devrait pouvoir juguler les risques élevés par des gardes fous, mais aussi par la diversité des secteurs et la diversification du portefeuille d’investissement et des produits financiers qu’on devrait être capables de structurer et qui offrent une garantie sur les fonds investis. Bilel Sahnoun – DG BVMT

Startups

La Tunisie a également développé un excellent écosystème de startups de la Tech qui devrait bénéficier de plus d’investissements pour renforcer notre tissue de production de technologies tout en étant ouvert en apprentissage et en usage adapté aux technologies avancées des pays alliés.

Dr. Lobna Karoui – AI Exponential Thinker, Stratégiste en Intelligence Artificielle pour des grands groupes internationaux

JO Paris 2024

En plus des succès sportif et populaire, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été aussi une réussite financière, a annoncé le Comité d’organisation de cette compétition planétaire, qui clôt ses comptes sur un excédent de 26,8 millions d’euros. Le Comité, qui présentait son bilan budgétaire à la veille de la tenue ce jeudi de son conseil d’administration, se félicite de ce résultat positif avec plus de 4,480 milliards d’euros de revenus pour environ 4,453 milliards de dépenses. Les organisateurs attribuent cette performance notamment au succès populaire des Jeux, faisant état de 1,489 milliard d’euros de recette de billetterie (en y intégrant les 156 millions d’euros de revenus d’hospitalité), avec respectivement plus de 9,5 millions de billets vendus pour les Jeux olympiques et plus de 2,5 millions pour les paralympiques