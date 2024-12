L’ancienne numéro un mondiale Simona Halep a renoncé aux qualifications de l’Open d’Australie ainsi qu’à un tournoi d’échauffement à Auckland, en raison de douleurs au genou et à l’épaule.

Bien que son classement (877e) ne lui permettait théoriquement pas d’accéder aux qualifications, la Roumaine, qui tente de revenir après une suspension pour dopage, avait reçu une invitation pour le premier tournoi majeur de l’année, qui se tiendra le mois prochain à Melbourne Park.

La joueuse de 33 ans devait également participer au tournoi WTA 250 d’Auckland (30 décembre-5 janvier), mais a annoncé sur son compte Instagram que le début de sa saison 2025 serait retardé.

“Après avoir discuté longuement avec mon équipe, nous avons convenu qu’il était raisonnable de retarder le début de ma saison”, a déclaré Simona Halep.

“Je vais me reposer et me préparer pour ma prochaine compétition à Cluj, où j’ai hâte de jouer devant les incroyables supporters roumains”, a-t-elle ajouté, en référence au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca (Roumanie) prévu en février.

Initialement suspendue pour quatre ans jusqu’en 2026 en raison d’un contrôle positif à l’US Open 2022 et d’une anomalie sur son passeport biologique, Halep a vu le Tribunal arbitral du sport (TAS) réduire sa sanction à neuf mois en mars 2024, lui permettant ainsi de revenir sur les courts dès le tournoi de Miami.

Les qualifications de l’Open d’Australie se dérouleront du 6 au 9 janvier 2025, et les premiers matchs du tableau final se disputeront le 12 janvier.