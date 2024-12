Bizerte : Série de projets publics pour un coût total de 4,8 MD

La commission administrative au conseil régional de Bizerte a approuvé la réalisation d’une série de projets publics d’une valeur de 4,8 millions de dinars, dans le cadre du programme de développement régional 2024.

Ces projets concernent notamment la promotion de l’infrastructure dans les délégations de Bizerte-nord (Sidi Salem, Ain El Euch et route de Boukhris), Bizerte-sud (route de Chater), Menzel Jemil (route de Maghraoua), Joumine (Ouled Saad et Chnena), Sejnane (circuit Houamlia) et Utique (Besbassia, El Feja et Deli).

Il s’agit, également, des travaux de parachèvement du réseau d’assainissement dans un quartier à Menzel Bourguiba ainsi que des travaux d’approvisionnement en eau potable au profit de 11 familles à la cité Ezzayatine (délégation d’Utique) et de 20 familles à El Mnaouria (délégation de Joumine).