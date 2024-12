Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) -Palais Ennejma Ezzahra- a annoncé le lancement de son nouveau salon culturel à vocation artistique, dans le cadre du rendez-vous culturel “Majales Ennejma Ezzahra” consacré notamment à des activités à vocation scientifique. Ce nouvel espace offre aux artistes et musiciens l’opportunité de présenter leurs projets musicaux et de mettre en valeur leurs créations.

Dans ce cadre, et à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire du célèbre chanteur et compositeur Farid El Atrache, le CMAM organise la première activité de ce premier salon artistique, qui sera animée par le chanteur syrien Abdallah Mrish, le jeudi 26 décembre 2024, à partir de 10H00, au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said.