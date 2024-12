JCC2024 : Le film tunisien “Les Enfants Rouges” de Lotfi Achour remporte le Tanit d’Or

Le réalisateur tunisien Lotfi Achour a marqué la 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) en remportant le prestigieux Tanit d’Or pour son long-métrage “Les Enfants Rouges”.

La cérémonie de clôture a célébré l’excellence cinématographique du monde arabe et africain.

«Les enfants rouges» est un drame de 100′) coproduit entre la Tunisie, la France et la Belgique et la France. Il est réalisé par Lotfi Achour, d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

Synopsis: Montagne de Mghila, région extrêmement pauvre et isolée du Nord-Ouest tunisien. Novembre 2015.

Quand des terroristes attaquent deux très jeunes bergers et décapitent l’un d’eux, Achraf, 13 ans, est contraint de rapporter la tête coupée de son cousin Nizar à la famille en guise de message macabre.

Traumatisé et essayant de ne pas perdre la raison, Achraf découvre que le fantôme de son cousin le suit et qu’il semble résolu à l’accompagner dans son deuil. Mais une fois confronté à l’impuissance de ses aînés que les autorités ont abandonnés, Achraf est partagé entre son désir de retenir encore un peu Nizar et son devoir de guider les hommes de la famille dans la montagne pour les aider à récupérer le corps et à l’enterrer dignement.

Inspiré de faits réels et fortement ancré dans un contexte social impitoyable, Les Enfants rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

Ce prix symbolique représente le 10e Tanit d’Or décerné à un film tunisien depuis la création des JCC en 1966, consolidant ainsi la position de la Tunisie sur la scène cinématographique régionale et internationale.

Palmarès des JCC 2024 : des talents variés récompensés

Le jury a également honoré d’autres œuvres d’exception. Le Tanit d’Argent a été attribué au film palestinien “Vers un monde inconnu” de Mahdi Fleifel, une exploration poignante des réalités humaines et politiques au Moyen-Orient. De son côté, le Sénégal a brillé avec le réalisateur Mamadou Dia, qui a décroché le Tanit de Bronze pour son film “Demba”, une œuvre saluée pour son authenticité et sa profondeur narrative.

Un hommage au cinéma engagé

Cette 35e édition des JCC a une fois de plus mis en lumière des réalisateurs qui interrogent les défis sociétaux et culturels de leurs communautés, confirmant la vocation des Journées cinématographiques de Carthage en tant que plateforme dédiée au cinéma engagé.