Le temps sera instable en Tunisie ce 21 décembre. Le nord du pays sera concerné par des nuages denses et des pluies éparses, qui deviendront plus intenses et orageuses en fin de journée et durant la nuit, notamment sur les zones côtières.

Ailleurs, le ciel sera plus variable avec des nuages passagers. Le vent soufflera fort à très fort sur les côtes nord et les hauteurs, avec des rafales pouvant dépasser les 80 km/h.

Sur le reste du territoire, le vent sera plus modéré.

La mer sera agitée à forte, voire houleuse dans le nord et le golfe de Hammamet.

Les températures maximales oscilleront entre 12 et 17°C, et avoisineront les 8°C sur les hauteurs de l’ouest.