Le long-métrage “Wed” du cinéaste tunisien Habib Mestiri a remporté le troisième prix dans la catégorie “longs métrages fiction” du Arab Creativity Festival (festival de la créativité arabe), qui s’est déroulé du 15 au 19 décembre 2024 en Egypte, sous le patronage du ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports.

Le film “Wed” suit le personnage de Khalil, un journaliste de gauche profondément obsédé par la défense de la justice et des causes des opprimés, qui se transforme, suite à la répression et à la corruption, en une figure “donquichottesque”, luttant contre une multitude de spectres tout en cherchant refuge dans les rêves.

Le film se présente comme un voyage complexe, dévoilant des événements mondiaux majeurs qui ont redéfini le cours de l’histoire. Il dépeint une réalité dominée par les valeurs du profit et de l’utilité, où les émotions et les sentiments sont réduits à de simples marchandises à vendre et à consommer. Au cœur de cette transformation, les valeurs d’humanité et de lien sincère se sont dissipées, laissant un vide où illusions et vérités brutales s’affrontent.

Sélectionné dans la section “Panorama 35” de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 14-21 décembre 2024), le film “Wed” sera projeté dans une première nationale vendredi soir à la salle 4ème Art à Tunis à 20h00, en présence du réalisateur et de l’équipe du film, qui réunit une pléiade d’acteurs et d’actrices en l’occurrence Ahmed Amine Ben Saad, Najwa Miled, Jamal Madani, Jamal Sassi, Tawfik El Gharbi et le nouveau talent Khouloud Jlidi.