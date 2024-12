Depuis plusieurs jours, la Tunisie traverse une période de températures particulièrement basses, notamment dans les régions montagneuses de l’ouest. Au petit matin, des valeurs inférieures à zéro degré ont été enregistrées dans des gouvernorats tels que le Kef, Kasserine, Siliana et la région de Talah, atteignant parfois -3°C. Ces conditions hivernales sont classiques en cette période, marquée par des matinées glaciales et des risques de gelées, affirme l’expert en géographie et spécialiste des risques naturels, M. Ameur Bahbha lors de son intervention sur Radio Diwan FM.

Dépressions atmosphériques et vents violents à venir

Selon M. Bahbha, le courant-jet, qui influence les masses d’air froid en Europe et en Méditerranée, est à l’origine des changements météorologiques prévus. Deux dépressions atmosphériques sont attendues :

Première dépression (vendredi et samedi) :

Une intensification des vents, particulièrement au large des côtes nord-ouest entre la Tunisie et la Sardaigne, est prévue. Les rafales pourraient atteindre 70 à 90 km/h, avec des vagues allant de 6 à 8 mètres en mer, affectant potentiellement la navigation maritime.

Seconde dépression (début de semaine prochaine) :

Une baisse plus marquée des températures est anticipée, avec des maxima pouvant descendre en dessous de 5°C dans certaines régions montagneuses de l’ouest.

Des précipitations plus significatives sont probables, accompagnées d’un risque de chutes de neige sur les hauteurs de Siliana, du Kef et, éventuellement, dans des zones localisées en Algérie et en Libye.