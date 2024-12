La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé le financement de la troisième phase du projet de modernisation des infrastructures routières avec un prêt de 80,162 millions d’euros, soit l’équivalent de 265 millions de dinars (MD), représentant 92,98% du coût total du projet, hors taxes et droits de douane, à raison de 291,405 MD, selon un rapport de la BAD.

Le projet vise à améliorer la qualité du réseau routier classé et les conditions de circulation des usagers dans les zones ciblées. Son objectif sectoriel est de contribuer à la promotion d’un système de transport efficace et durable afin de soutenir le développement et de créer des conditions propices à la circulation des biens et des personnes dans les régions concernées.

Le même projet devrait améliorer la mobilité des usagers de la route sur une longueur de 188,9 kilomètres (km) du réseau routier classé en réduisant les difficultés de mobilité liées à l’exiguïté de la route et à la vétusté des structures routières.

Il contribuera également à l’entretien des routes, tout en favorisant le commerce interrégional et au sein des régions, réduisant ainsi les disparités sociales, ainsi que les accidents de la route et améliorant la résilience des infrastructures routières aux impacts du changement climatique.

Selon le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, le projet comprend 8 sections dans 7 gouvernorats. Il concerne en effet, la consolidation de la route nationale no 12 de point kilométrique de 1, 1 à 5, 3 dans le gouvernorat de Sousse, la consolidation de la route régionale no 81 de point kilométrique de 0 au 26 dans le gouvernorat de Kairouan, la route nationale no 2 de point kilométrique de 132 à 159 dans le gouvernorat de Sfax et la route nationale no 1 de point kilométrique de 12,5 à 18,9 dans le gouvernorat de Sfax.

Il s’agit également de renforcer la route nationale n° 15 de point kilométrique 166,7 à 202,7, dans le gouvernorat de Kasserine, la route nationale n°. 15 du point kilomètrique de 137 à 166, dans le gouvernorat de Gafsa, la route nationale n° 18 du point kilométrique de 30 au 63,3 dans le gouvernorat du Kef et la route nationale no 18 de point kilométrique 0 au 9,2 et de point kilométrique 15 à 22, dans le gouvernorat de Siliana, précise la même source.