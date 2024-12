La Tunisie accueille la 5e session du Comité technique spécialisé de l’Union Africaine

Les représentants de 44 États membres de l’Union africaine (UA) ont poursuivi mercredi leurs travaux à Tunis dans le cadre de la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS n°8) de l’Union Africaine (UA) sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation.

Cette session, vise à mettre en place un plan d’action pour les années 2025 et 2026.

Les réunions d’experts tenues mercredi ont pour objectifs d’apporter une réponse aux défis urgents et à activer la Charte africaine sur les valeurs et principes du Service public et de l’Administration.

Un document jugé essentiel pour améliorer la prestation des services à travers le continent, comme l’a souligné Makhoabane Ledimo, Secrétaire principale du ministère de la Fonction publique du Lesotho.

La responsable africaine a mis en valeur l’engagement de son pays envers la Charte, qu’il a ratifiée en 2023, précisant que le Lesotho aligne désormais ses politiques nationales sur la Charte afin d’améliorer les pratiques dans la fonction publique.

« Nous avons une politique de gestion des performances visant à améliorer les services publics, et nous élaborons une politique de rémunération pour renforcer la redevabilité », a-t-elle déclaré à TAP.

« Les employés seront récompensés en fonction de leurs performances”, a-t-elle encore dit.

Ledimo a également évoqué des mesures de lutte contre la corruption, citant notamment les déclarations annuelles de patrimoine des responsables publics, les contrats de performance pour les cadres supérieurs, et les plans de numérisation des services pour améliorer leur accessibilité aux citoyens.

L’Afrique du Sud promeut la coopération panafricaine

Kevin Naidoo, Directeur général adjoint au Département de gouvernance coopérative de l’Afrique du Sud, a souligné l’importance du CTS-UA comme plateforme de promotion de l’unité et de la coopération sur le continent.

« Cette réunion vise à trouver des solutions aux défis africains », a-t-il déclaré à la TAP.

Axes prioritaires et des objectifs

La Tunisie, qui préside le comité depuis juillet 2024, a impulsé plusieurs initiatives, dont notamment le premier Forum urbain africain tenu en septembre à Addis-Abeba.

Cet événement a réuni plus de 1 700 participants, dont 38 maires, et a jeté les bases d’une décentralisation et gouvernance urbaine solides.

Les réunions, qui se tiennent du 16 au 20 décembre, se poursuivent au niveau des experts les 18 et 19 décembre courant.

Les discussions ministérielles auront lieu le 20 décembre.