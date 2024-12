La Société de transport du Sahel souffre de plusieurs lacunes, a indiqué le ministre des Transports Rachid Amri, précisant que les services rendus par la société ont baissé de 50%.

A cet égard, le ministre a affirmé, lors d’une visite de travail effectuée mercredi dans le gouvernorat de Monastir, que son département va œuvrer à identifier des solutions concrètes à ces problèmes dans les brefs délais. Ces problématiques sont générales à toutes les sociétés régionales de transport, a-t-il fait remarquer.

Le ministre a précisé que le ministère va hâter le lancement des appels d’offres relatifs aux sociétés régionales, concernant les bus usagés, et ce durant le 1er semestre de 2025 au plus tard, en plus d’un plan d’acquisition au niveau international relatif aux sociétés régionales, ce qui permettra d’alléger les souffrances des citoyens lors de leurs déplacements.

Le ministre a expliqué que les anciens appels d’offre ont été bloqués à cause de l’incapacité des fournisseurs nationaux de répondre à la demande d’un grand nombre des bus, dont le nombre s’élève à 110 bus pour certains marchés.

Le ministre a fait savoir par ailleurs que les travaux du projet de doublement de la voie ferrée entre El Moknine et Mahdia et des lignes 6 et 22 seront lancés, la semaine prochaine, rappelant que les études ont été déjà réalisées.

Et d’ajouter que ces travaux, dont le coût est déjà mobilisé, devraient être réalisés sur deux tranches. La première s’étendra jusqu’à Sidi Messaoud à Mahdia, tandis que la deuxième tranche comprendra le reste de la distance (3kilométres) jusqu’à Mahdia.

Le ministre a aussi pris connaissance des projets d’infrastructure programmés par la Société de Transport du sahel, tels que le projet d’aménagement de l’atelier de Monastir dont les travaux seront parachevés en 2027 et le projet de clôture et d’aménagement de l’entrepôt de la Société de Transport de Moknine.