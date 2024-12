Ce samedi 14 décembre 2024 à 16h00, Liverpool et Fulham s’affronteront dans un duel captivant comptant pour la 16e journée de Premier League.

Liverpool, leader incontesté du championnat avec 35 points, est en pleine confiance. Les hommes de Jürgen Klopp restent sur une série impressionnante de 4 victoires et 1 match nul lors de leurs 5 dernières rencontres. Avec 12 buts inscrits et seulement 5 encaissés, les Reds poursuivent leur domination et entendent bien renforcer leur avance en haut du classement.

Fulham, actuellement 10e avec 23 points, connaît une dynamique plus irrégulière. Les Cottagers, auteurs de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de leurs 5 derniers matchs, affichent tout de même une attaque efficace (8 buts marqués) et une défense résiliente (7 buts concédés). Ils tenteront de créer la surprise face à l’ogre liverpuldien.

Où regarder Liverpool – Fulham ?

La rencontre sera retransmise en direct sur Canal+ Sport.