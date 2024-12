Les mécanismes et les moyens logistiques à mobiliser en vue d’assurer la commercialisation de l’huile d’olive extra vierge dans les grandes surfaces, moyennant des prix abordables qui prennent en considération le pouvoir d’achat du citoyen, ont été au centre d’une réunion tenue, jeudi soir, sous la présidence du ministre de Commerce et de Développement des Exportations, Samir Obaid.

Le ministre, dont les propos sont rapportés dans un communiqué publié vendredi, par son département, à souligné, à cette occasion, l’impératif d’assurer le bon déroulement de la campagne oléicole et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la commercialisation de l’huile d’olive sur le marché intérieur évoquant en outre les efforts déployés actuellement, pour encourager l’exportation de ce produit vers les marchés étrangers.

De leur côté, les représentants des espaces commerciaux ont fait part de leur détermination de contribuer aux efforts nationaux en matière de valorisation de l’huile d’olive tunisienne.

Ont pris part à cette réunion, des représentants du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et des grands surfaces, ainsi que le PDG de l’Office National de l’Huile.

Il convient de noter que le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a publié, jeudi, une circulaire gouvernementale sur la promotion de la vente de l’huile d’olive sur le marché intérieur.

En vertu de cette circulaire, les ministres et les secrétaires d’Etat sont appelés à donner leurs instructions aux établissements relevant de leur département afin de coordonner davantage avec «les amicales et les mutuelles du secteur public» et de s’impliquer davantage dans le programme national de promotion de l’huile d’olive sur le marché intérieur durant la saison 2024/2025.