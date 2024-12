Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, vient de décréter, jeudi, une circulaire gouvernementale sur la promotion de l’huile d’olive sur le marché intérieur.

En vertu de cette circulaire, les ministres et les secrétaires d’Etat sont appelés à donner leurs instructions aux établissements y relevant afin de coordonner davantage avec « les amicales et les mutuelles du secteur public » afin de s’impliquer davantage dans le programme national de promotion de l’huile d’olive sur le marché intérieur pour la saison 2024/2025.

Selon la circulaire, les amicales et les mutuelles du secteur public sont des structures qui bénéficient de financements publics et sont ainsi considérées comme un des principaux leviers de l’économie sociale et solidaire.

De là, celles-ci sont appelées à épauler l’effort national tendant à faire réussir ce programme national en coordonnant davantage avec l’Office national de l’huile (ONH) à travers la programmation des achats d’huile d’olive au profit de leurs affiliés et l’octroi des facilités de paiement nécessaires à cet effet.

La circulaire tient à souligner à ce propos que le paiement des sommes dues à l’ONH doit se faire dès la réception des quantités d’huile d’olive convenues.

Et la circulaire de rappeler par ailleurs que ce programme s’inscrit dans le cadre des mesures décrétées par le Président de la République visant à soutenir davantage les agriculteurs et à renforcer le stockage et la promotion des produits oléicoles, compte tenu du rôle de ce secteur vital et de son importance économique et sociale.

Le même texte souligne la nécessité de conjuguer les efforts pour assurer la réussite du programme national de promotion de l’huile d’olive sur le marché intérieur au cours de la saison actuelle afin de garantir l’accès de l’ensemble des consommateurs à ce produit.