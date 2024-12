Des prêts d’une valeur totale de 20 millions de dinars seront accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) aux petits agriculteurs pour les soutenir dans la récolte, le transport et la transformation des olives et ce, en vertu d’une circulaire conjointe signée ce jeudi entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la BTS, portant sur le financement de la saison de récolte des olives pour la campagne agricole 2024-2025.

Selon un communiqué du ministère de l’agriculture, la circulaire “vise à soutenir les petits agriculteurs en leur accordant des prêts pour faciliter les opérations de récolte, de transport et de transformation des olives, en plus des travaux agricoles ultérieurs.”

Le ministère a ajouté que ce programme s’inscrit dans le cadre des efforts visant à mieux maîtriser les prix de l’huile d’olive et à garantir une bonne qualité de ce produit.

Selon la même source, la BTS a consacré ces fonds pour l’exécution de ce programme, en coordination avec les commissariats régionaux de développement agricole et les agences locales de la banque, afin de suivre la mise en œuvre des prêts accordés et surmonter les obstacles que pourraient rencontrer les petits agriculteurs.