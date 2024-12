Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, le directeur Général de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) Mohamed Ben Amor.

Lors de cette rencontre, les activités de l’AICTO et son programme de travail pour la période à venir ont été examinés et ce, dans le but de renforcer davantage la coopération dans le domaine des technologies de l’information au sein de la région arabe, en plus de consolider les relations de coopération établies entre la Tunisie et ladite organisation, selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

De son côté, le directeur de l’AICTO a exprimé sa satisfaction quant au soutien dont bénéficie l’organisation de la part de la Tunisie, pays hôte de son siège, ce qui a permis de développer ses activités et concrétiser ses initiatives à divers niveaux, en collaboration avec les parties tunisiennes concernées, favorisant ainsi l’intégration de la Tunisie dans le système arabe des technologies de l’information.