Zaghouan : la Banque mondiale inspecte les projets éducatifs et promet un terrain de sport

Une délégation de la Banque mondiale (BM), présidée par la directrice en charge du développement humain dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA), Fadia Saadah, a effectué une visite à l’école primaire “Châalil” à Nadhour, dans le gouvernorat de Zaghouan.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets financés par la BM dans plusieurs établissements scolaires, et ce, dans le cadre du programme de soutien à la qualité des fondamentaux de l’éducation.

Accompagnée du commissaire régional de l’éducation, Lotfi Guizani et d’un certain nombre de cadres et intervenant régionaux du secteur de l’éducation, la délégation a pris connaissance des différentes réalisations effectuées dans le cadre de ce programme.

Des parachèvements qui incluent la construction d’une salle d’enseignement préparatoire, des unités sanitaires, ainsi que la rénovation de salles de classe.

À l’issue de cette visite, la présidente de la délégation a exprimé sa grande satisfaction quant à la qualité d’exécution des projets précités, prenant engagement au financement de la création d’un terrain de sport dans ladite école.

Dans le cadre du même programme, la BM a contribué au financement de 15 projets dans les établissements éducatifs du gouvernorat de Zaghouan, avec des fonds d’une valeur de plus de 5 millions de dinars, a rappelé Guizani.