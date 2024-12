Ce mardi 12 décembre, la météo tunisienne se montre capricieuse. Les régions côtières du nord et du centre seront particulièrement touchées par des nuages denses, générant des pluies éparses qui pourront être accompagnées d’orages. La prudence est de mise, notamment sur les routes.

Le sud-est sera quant à lui enveloppé dans une brume locale, réduisant la visibilité.

Le vent soufflera relativement fort sur les côtes, de secteur sud sur le nord et le centre, et d’est sur le sud. Dans les terres, il sera plus modéré.

La mer sera agitée à progressivement moutonneuse, rendant la navigation difficile par endroits.

Les températures maximales varieront entre 14 et 19°C dans le nord et le centre, et entre 20 et 25°C dans le sud.