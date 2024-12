Sous l’égide du ministère des affaires culturelles, l’Institut National du Patrimoine (INP) organise du 19 au 21 décembre 2024 à Tunis la deuxième édition du colloque international intitulé “Villes et campagnes en Afrique antique: territoire, production et échanges”, en collaboration avec le Laboratoire de recherche économie, territoire et paysages patrimoniaux (ETPP), et la Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines de Manouba, ainsi que le Laboratoire de recherche Régions et ressources patrimoniales en Tunisie.

Le programme prévoit dans le cadre des séances scientifiques, une série d’interventions sur les travaux de terrain et les études effectuées autour de sites archéologiques situés notamment à Zaghouan, Goubellat (Beja) et Bargou (Siliana). Une trentaine de chercheurs, doctorants, conservateurs de l’Institut National du Patrimoine, ainsi que des universitaires et des spécialistes du domaine, en provenance de Tunisie et de l’étranger, prendra part à ce rendez-vous qui sera marqué le jour de clôture par des visites de sites archéologiques.