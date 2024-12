Des accords de partenariat en matière d’exploration commune des marchés africains, de protection des consommateurs, de zones franches et d’organisation de manifestations commerciales et économiques ont été signés entre la Tunisie et la Libye, à la clôture des travaux de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne qui s’est tenue à Tripoli les 7 et 8 décembre courant.

“La commission mixte a constitué une occasion importante pour soutenir le partenariat économique et commercial entre les deux pays frères et favoriser l’intégration économique et commerciale souhaitée”, a affirmé le Chef du Gouvernement d’unité nationale de Libye, Abdel Hamid Dbeibah, en recevant, dimanche, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid.

Dbeibah a relevé le rôle du secteur privé dans la contribution à l’intégration économique escomptée, évoquant des secteurs prometteurs pour le renforcement de la coopération bilatérale et notamment l’exportation et la commercialisation de l’huile d’olive.

De son côté, le ministre du commerce a passé en revue les résultats des travaux de la commission qui ont couvert de nombreux domaines de coopération économique et commerciale, en particulier l’orientation commune vers l’Afrique, les zones franches, la protection des consommateurs, les transports, les banques, la sécurité alimentaire et l’énergie.

Les deux parties ont examiné les moyens à même de faciliter la circulation des marchandises entre les deux pays, telles que la réhabilitation du poste frontalier de Ras Jedir, pour en faire une porte d’entrée vers l’Afrique et un point de départ du corridor continental tuniso-libyen vers l’Afrique subsaharienne, l’installation d’applications électroniques pour améliorer l’interactivité logistique du passage frontalier, l’institution d’un espace douanier unifié pour faciliter les procédures douanières et l’adoption du principe de l’opérateur économique agréé entre les deux pays.

S’agissant du secteur privé, un mémorandum d’entente a été signé entre l’UTICA et l’Union Générale des Chambres Libyennes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, en marge des travaux de la commission mixte.