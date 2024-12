Tunis : Vers un plan régional pour optimiser la récolte des olives 2024/2025

Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a appelé à la mise en place d’un plan régional de récolte des olives, spécifique au gouvernorat de Tunis.

“Ce plan sera axé sur le renforcement du contrôle aux niveaux environnemental, sanitaire, sécuritaire et économique pendant la récolte, le transport et la commercialisation du produit”, a-t-il précisé lors d’une séance de travail tenue récemment au siège du gouvernorat de Tunis.

Selon un communiqué du gouvernorat de Tunis, Boukhris a souligné l’importance de réussir la saison de la récolte des olives (2024/2025) appelant à prendre toutes les mesures nécessaires dans ce sens et à renforcer la coordination entre tous les intervenants.

La séance de travail, à laquelle ont assisté une représentante de l’Office National de l’Huile (ONH), le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), un représentant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), ainsi que des représentants des différents services sécuritaires, des délégués et la cheffe du service de l’économie et de l’investissement du gouvernorat de Tunis, a également mis en avant le rôle de l’ONH dans l’achat et le stockage de l’huile ainsi que dans la régulation des prix.

Par ailleurs, le gouverneur de Tunis a effectué, ce week-end, une visite de terrain à la capitale où il a pris connaissance de la situation de plusieurs bâtiments menaçant ruine à Bab Bhar et dans la délégation Monji Slim.

Dans ce contexte, il a souligné l’urgence de trouver des solutions rapides et efficaces à ces bâtiments et à actualiser les données foncières et juridiques.

Il a, en outre, appelé à accorder davantage d’attention aux catégories vulnérables et aux familles à revenu limité.