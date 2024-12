Hommage à Rafik Ben Salah : Conférence sur l’Oeuvre de l’Écrivain Tuniso-Suisse à Beit al-Hikma

“Les récits de Rafik Ben Salah ou la revanche du colonisé” est le thème d’une conférence qui sera animée par le Professeur Samir Marzouki, le jeudi 12 décembre 2024, à l’Académie des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma.

Cette conférence rend hommage à Rafik Ben Salah, écrivain tuniso-suisse décédé le 14 octobre 2024, à l’âge de 76 ans. Né à Moknine, il avait poursuivi des études de lettres à Paris avant de s’installer à Moudon, en Suisse, où il a exercé comme enseignant.

Rafik Ben Salah a laissé une œuvre riche composée principalement de nouvelles et, plus rarement, de romans, soit un quinzaine d’ouvrages publiés pour la majorité en France et en Suisse. Il a exploré des thématiques profondes telles que l’exil, la question culturelle et la mémoire. Parmi ses œuvres majeures primées figurent notamment “Retour d’exil” 1987), qui lui a valu le Prix du meilleur ouvrage franco-maghrébin et “Lettres scellées au président” (1991) qui a obtenu le prix littéraire suisse Schiller.

En Tunisie, il a également été distingué à deux reprises par le Prix spécial du jury Comar d’Or pour ses romans “La Mort du Sid” (2006) et “Les Caves du minustaire” (2012).