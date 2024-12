La coopération Tuniso-algérienne dans le domaine militaire et les moyens de la développer et d’en élargir les perspectives ont été vendredi au centre d’une réunion, au siège du département, entre le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili et l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baalal.

Selon un communiqué, le ministre a salué les relations historiques profondes et les liens solides de fraternité entre la Tunisie et l’Algérie, se félicitant de l’action commune et la coordination étroite entre les deux parties, en matière de sécurisation des frontières face aux menaces ciblant la région.

Ila à ce propos cité la lutte contre la contrebande, le terrorisme, la migration irrégulière et le crime transfrontier.

Shili a saisi l’occasion pour mettre l’accent sur l’importance de raffermir la coopération militaire et la nécessité d’ identifier les moyens permettant de la promouvoir, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement et de l’échange d’expertises et d’informations en prévision de la commission militaire mixte Tuniso-algérienne prévue en janvier 2025.

Il a également mis l’accent sur l’importance d’assister aux événements militaires organisés par les deux parties, à l’instar de la récente participation algérienne à l’exercice naval « Phoenix Xpress » qui s’est déroulé en Tunisie en novembre dernier.

Pour sa part, l’ambassadeur algérien a vivement salué les relations distinguées entre les deux pays frères, soulignant la convergence des vues autour des questions régionales et internationales.

La coopération, a-t-il dit, trouve sa parfaite illustration particulièrement dans le domaine de la sécurité des frontières, à travers une coordination étroite entre les responsables locaux.