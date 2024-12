La société TAV-Tunisie, a célébré jeudi, à l’aéroport international Enfidha-Hammamet, le renforcement de ses partenariats touristiques, l’accent étant mis sur les progrès réalisés dans le développement du trafic aérien de l’aéroport.

À cette occasion, des accords de partenariat ont été signés entre TAV-Tunisie, exploitant de l’aéroport international Enfidha-Hammamet, la compagnie aérienne TUI Airlines-Irelande, l’agence Kenooz Travel et l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT).

Ces trois nouveaux partenaires, ainsi qu’une délégation chinoise composée de représentants d’agences de voyages, de journalistes et d’influenceurs sur les réseaux sociaux, ont effectué une visite des installations de l’aéroport international Enfidha-Hammamet.

En coordination avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), un espace d’exposition a également été aménagé dans la salle des départs de l’aéroport pour présenter et promouvoir des produits artisanaux tunisiens, reflétant l’identité culturelle authentique de la Tunisie.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du gouverneur de Sousse, ainsi que de représentants du ministère des Transports, de la direction générale de l’aviation civile, de l’Office national de l’aviation civile et des aéroports (ONACA), du ministère du Tourisme, de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), de l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), des fédérations touristiques nationales et régionales, de plusieurs ambassadeurs de pays frères et amis.