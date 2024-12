Des rencontres professionnelles d’affaires Tuniso-Congolaises seront organisées, le 10 décembre courant, à la Maison de l’Exportateur à Tunis, à l’initiative de Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Kinshasa et la Chambre de Commerce et d‘Industrie du Kongo Central.

Ces rencontres sont destinées aux professionnels exerçant dans les filières de BTP et matériaux de construction ; de l’agroalimentaire ; des énergies renouvelables ; des produits d’hygiène ; et des industries pharmaceutiques et cosmétiques.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cette rencontre, peuvent envoyer le formulaire de participation, via le lien : httpss://forms.gle/Ymvh6CdYkvcUwCBa6 , et ce, au plus tard le 9 décembre 2024.