Une cellule sera formée pour suivre la campagne de la cueillette des olives, comprenant des représentants des exportateurs, des oléifacteurs, des oléiculteurs, des banques, de l’administration, de l’Office national de l’Huile…, c’est ce qui a été décidé au terme de deux séances de travail tenues, lundi, sous la présidence des ministres de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et du Commerce et du développement des exportations, Samir Obaid.

D’après un communiqué, publié mardi, par le département de l’Agriculture, les deux séances de travail ont porté sur les difficultés auxquelles sont confrontées toutes les parties prenantes dans la filière des olives, notamment les agriculteurs, les propriétaires des huileries et les exportateurs.

Les deux ministres ont réitéré, à cette occasion, l’impératif de mobiliser les financements nécessaires pour assurer la réussite de la campagne de la cueillette.

Pour leur part, les représentants des banques ont exprimé leur disposition à apporter leur appui aux agriculteurs pour garantir la réussite de la campagne de la cueillette et financer les exportations de l’huile d’olive.

Ont pris part à ces deux réunions, le secrétaire d’État chargé des Ressources hydrauliques, Hamadi Habaieb et des représentants de l’UTICA, de l’UTAP, de la BNA, de la STB, de la BTS, de la Banque Zitouna, de l’Office national de l’Huile…