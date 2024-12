Un deuxième atelier de renforcement des capacités intitulé “Empreinte carbone et décarbonation des institutions financières-IFs”, a été organisé, jeudi, 28 novembre 2024, par le Conseil Bancaire et Financier, le Ministère de l’Environnement et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Des acteurs clés du secteur bancaire et financier, notamment des représentants des ministères, des institutions bancaires, des compagnies d’assurance, des SICAR ont, été initiés au calcul de l’empreinte carbone de leurs portefeuilles financiers. Il s’agit de renforcer leurs capacités autour des principes méthodologiques du calcul des empreintes carbone des institutions financières, étape essentielle pour comprendre et réduire leur impact sur l’environnement.