Le président français, Emmanuel Macron entame, ce lundi, une visite d’Etat de trois jours en Arabie saoudite qui sera l’occasion de “renforcer le partenariat” qui unit les deux pays, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Cette visite, qui intervient à l’invitation du Prince héritier Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, sera consacrée à l’approfondissement de la coopération «dans des domaines stratégiques que sont notamment la défense et la sécurité, la transition énergétique et la connectivité, ainsi que de contribuer aux plans de développement Vision 2030 et France 2030 ».

«Les discussions porteront également sur les domaines d’investissement d’avenir, à l’instar de la fintech, du cyber et de l’intelligence artificielle, alors que la France organisera en février prochain le Sommet pour l’Action sur l’IA », ajoute la même source, notant que “le soutien au renforcement du capital humain, ainsi que le développement des échanges culturels et touristiques seront également au cœur de cette visite, dans la perspective des grands événements qu’organisera prochainement le Royaume d’Arabie saoudite ».

M. Macron participera aussi au One Water Summit, qui se tiendra mardi à Riyad, en marge de la COP16 sur la lutte contre la désertification.

Co-présidé par la France, le Kazakhstan et la Banque Mondiale en partenariat avec l’Arabie Saoudite, le One Water Summit constitue une plateforme internationale essentielle pour échanger sur les solutions durables et innovantes en matière de gestion des ressources en eau, dans un contexte marqué par l’amplification des défis climatiques, ajoute l’Elysée.