Résultats complets de la 12e journée du Championnat Elite de handball, à l’issue des matches disputés samedi :

Les résultats

Vendredi 29 novembre

A la Salle olympique de Sousse :

Etoile du Sahel – AS Téboulba 28-29

Samedi 30 novembre

A la Salle El Gorjani :

Club Africain – CS Sakiet Ezzit 24-24

A la Salle Béni Khiar :

EBS Béni Khiar – US Témimienne 27-27

A la Salle Moknine :

SC Moknine – AS Hammamet 24-27

A la Salle Zouaoui :

Espérance de Tunis – CHB Jammel 42-31

A la Salle Khouaja Mahdia :

EM Mahdia – CS Msaken 28-16

Classement : Pts J

1. Espérance ST 34 12

2. CS Sakiet Ezzit 31 12

. Club Africain 31 12

4. EM Mahdia 28 12

5. HB Jammel 25 12

. EBS Beni Khiar 25 12

7. AS Hammamet 24 12

8. Etoile du Sahel 21 12

9. AS Téboulba 20 12

10. SC Moknine 19 12

11. CS Msaken 17 12

12. US Témimienne 14 12