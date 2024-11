Ce samedi 30 novembre 2024, Rennes reçoit Saint-Étienne pour le compte de la 13ᵉ journée de Ligue 1.

Rien ne va plus pour le Stade Rennais, qui reste sur une série de trois défaites consécutives contre Toulouse, Auxerre et Lille. L’arrivée du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli n’a pas encore eu l’effet escompté, comme en témoigne la défaite face au LOSC lors de sa première sur le banc. Plus inquiétant encore, les Rennais n’ont pas trouvé le chemin des filets lors de leurs trois derniers matchs.

De son côté, Saint-Étienne montre des signes positifs. Les Verts ont remporté deux de leurs trois derniers matchs, avec des victoires contre Strasbourg (2-0) et Montpellier (1-0). Malgré une défaite dans le derby face à l’Olympique Lyonnais, l’ASSE est remontée à la 13ᵉ place.

Où et quand suivre Rennes – Saint-Étienne ?

Chaîne : beIN SPORTS 1

Date : Samedi 30 novembre 2024

Heure : 17h00