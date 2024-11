Comment parler, raconter et chanter Mahmoud Darwich au Théâtre? comment évoquer cette voix unique qui chante et pleure à travers ses mots, ses vers, ses poèmes celle qu’il porte au plus profond de son cœur : la Palestine?

Avec des textes du grand poète palestinien, “El Aacheq” (L’Amoureux) est une œuvre théâtrale et musicale signée par l’artiste palestinien Nabil Azer au niveau de la dramaturgie, la mise en scène et la musique.

Sélectionnée dans la compétition officielle de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024), cette pièce, rend un hommage vibrant à la mémoire de Mahmoud Darwich, en faisant de lui son personnage central, l’amoureux. Elle sera présentée ce vendredi 29 novembre 2024 à la salle 4ème Art à Tunis (15h00 et 19h00).

Ayant suscité l’intérêt de la critique arabe spécialisée lors de ses représentations en 2023 notamment à Haifa, Nasiriya et El Qods, “El Aacheq” propose un voyage musical et théâtral à travers les thèmes chers au poète : l’amour, le sacrifice, la liberté, le rêve….du retour.

La pièce réunit notamment l’acteur palestinien Iyad Shetty, la chanteuse Poliana Kassis et la soprano Deema Azer. A travers une fusion entre chant et théâtre, “El Aacheq” raconte une histoire universelle d’amour, de lutte et d’espoir, profondément enracinée dans la quête d’une terre et d’une identité.

La pièce invite à un retour à travers la mémoire, en retraçant le parcours de cette voix majeure de la poésie palestinienne et arabe, depuis son village natal d’Al-Birwa, jusqu’à Haïfa, Beyrouth, Paris, la Cisjordanie…., où chaque étape de ce parcours éclaire un aspect de sa vie et de son œuvre.